Окрестности Красноярска признали небезопасными из-за клещей

Количество клещей в Красноярском крае этой весной бьет все рекорды и эпидемиологические показатели. Сезон начался в апреле из-за аномально теплой погоды. Таким образом, к 21 мая в регионе зарегистрировано более 8 тысяч жалоб на укусы членистоногих. Такие данные опубликовали в Роспотребнадзоре.

«В Красноярском крае за период с 15 по 21 мая в медицинские организации с жалобами на присасывание клеща обратились 2388 человек, в том числе 536 детей. С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 8215 случаев присасывания клещей, в том числе 2125 случаев среди детей», - пояснили в ведомстве.

Больше всего клещей обнаружено на территории Дивногорска, Шарыпово, Лесосибирска, Енисейска, а также Большемуртинского, Ачинского и Курагинского районов.

Окрестности Красноярска признали небезопасными из-за членистоногих. В краевом центре за неделю зарегистрировано 790 жалоб на укусы.

«В связи с теплой зимой и наступлением ранней весны отмечается значительный рост численности клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска и составляет до 214 экземпляров на 1 км маршрута, что превышает эпидемически безопасный уровень – 0,5 экз. на 1 км маршрута», - пояснили в ведомстве.

Эксперты исследователи клещей и опубликовали статистику по обнаруженным инфекциям. Так, в 1,8% выявлен вирусный энцефалит, в 32,7% - клещевой боррелиоз, в 2,4% - анаплазмоз, 3,2% - эрлиохоз.