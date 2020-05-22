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Окрестности Красноярска признали небезопасными из-за клещей

Главная Общество
Красноярск
11:50 22 Мая 2020
общество, клещи, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Количество клещей в Красноярском крае этой весной бьет все рекорды и эпидемиологические показатели. Сезон начался в апреле из-за аномально теплой погоды. Таким образом, к 21 мая в регионе зарегистрировано более 8 тысяч жалоб на укусы членистоногих. Такие данные опубликовали в Роспотребнадзоре. 

«В Красноярском крае за период с 15 по 21 мая в медицинские организации с жалобами на присасывание клеща обратились 2388 человек, в том числе 536 детей. С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 8215 случаев присасывания клещей, в том числе 2125 случаев среди детей», - пояснили в ведомстве. 

Больше всего клещей обнаружено на территории Дивногорска, Шарыпово, Лесосибирска, Енисейска, а также Большемуртинского, Ачинского и Курагинского районов. 

Окрестности Красноярска признали небезопасными из-за членистоногих. В краевом центре за неделю зарегистрировано 790 жалоб на укусы. 

«В связи с теплой зимой и наступлением ранней весны отмечается значительный рост численности клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска  и составляет до 214 экземпляров на 1 км маршрута, что превышает эпидемически безопасный уровень – 0,5 экз. на 1 км маршрута», - пояснили в ведомстве. 

Эксперты исследователи клещей и опубликовали статистику по обнаруженным инфекциям. Так, в 1,8% выявлен вирусный энцефалит, в 32,7% - клещевой боррелиоз, в 2,4% - анаплазмоз, 3,2% - эрлиохоз. 

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