Коронавирус против благотворительности

Признаться, с наступлением всей этой кутерьмы я отменил свой ежемесячный взнос в один из благотворительных фондов. Если раньше смс со списанием денег воспринималось даже с какой-то гордостью за себя, то последнее сообщение напрягло и вызвало что-то вроде небольшой и некомфортной паники. Такие отмены пожерствований стали обыкновенным делом, и теперь фонды вынуждены придумывать все больше и больше нестандартных решений.

С начала апреля российские фонды стали терять жертвователей и как следствие деньги. Некоммерческие организации в отличии от бизнеса прибыль не приносят. Все их средства - то, что смогли «выпросить».

«Пожертвования от бизнеса сократились прилично. А так как люди сидят дома и многие попали под этот кризис, то и частные пожертвования от населения снизились», - говорит представитель красноярского фонда «Счастливые дети» Галина Лопатина.

Аналогичная ситуация по всей стране. Вратарь и долгое время капитан футбольного московского «Спартака» Артем Ребров в 2018 году создал фонд «Своими глазами». Он оказывает помощь людям с нарушением зрения. О деятельности фонда Ребров активно рассказывает подписчикам в Instagram.

«Естественно объем поступающей помощи в большинство фондов, в том числе и в наш, снижается. Это происходит по двум причинам. Первая, самая очевидная, заключается в том, что большинство людей потеряли часть своего дохода и сами нуждаются в помощи. Вторая - те, кто имеет возможность помогать, перенаправляют их на помощь поликлиникам, больницам и организациям, борющимся с коронавирусом», - рассказал он Sibnovosti.ru.

Марина Аксенова, директор новосибирского детского фонда «Солнечный город», признается - каждый день приходят письма с просьбой отменить ежемесячные пожертвования.

«По сравнению с февралем, в марте доноров в фонде стало на несколько сотен человек меньше. С другой стороны, в апреле нам удалось провести ежегодную всероссийскую акцию «День заботы» и собрать 8,8 миллионов рублей на оплату труда нянь для детей-сирот в больницах на весь 2020 год. В критический момент 13 тысяч человек объединились и помогли нам собрать средства на работу одного проекта. А проектов у нас 14. Мы не можем проводить такие масштабные акции ежемесячно, а это значит, что в любой момент можем столкнуться с необходимостью уменьшать объем помощи», - рассказывает она.

Помимо массовых отказов от жертвований Аксенова рассказывает и о еще одной тенденции.

«Возьмем акцию «День заботы». В 2019 году самое «популярное» пожертвование было 500 рублей, в этом году 180 и 360 рублей. Это показательно. Однако из-за того, что участников акции стало больше в два раза нам удалось превзойти результаты прошлого года (6,4 млн) и собрать необходимый годовой бюджет. Мне кажется, что такой результат - это лучшая иллюстрация к тезису о важности и необходимости любой помощи. Если вы читаете этот текст и думаете, что ваш «незначительный» вклад ничего не изменит, - поверьте мне, изменит», - добавляет она.

В том числе и поэтому появилась программа, аналогичная выражению «с мира по нитке».

«Мы предлагаем красноярцам помогать, делать это регулярно, но небольшими суммами. Так, например, наш фонд «Счастливые дети» принимает участие в благотворительной акции «1 рубль в день». Что такое 1 рубль? Это мало, но это и много. Рубль - много, когда нас много. На сайте nuzhnapomosh.ru каждый может оформить регулярное пожертвование в наш фонд. Достаточно в поиске набрать «Счастливые дети» и оформить подписку. Для нас это будет большая помощь. Ведь важна регулярность. Сейчас эта акция направлена на программу фонда «Хочу на ручки». Благодаря полученным средствам нам удастся оказать заботу малышам-сиротам в больницах. Это значит, что к детям придут наши няни и малыши не останутся в стенах больниц одни», - продолжает Лопатина.

Как бы ни старались благотворительные фонды, снижение пожертвований будет продолжаться. Быстро бизнес и население от экономического кризиса, вызванного ситуацией, не восстановится. К чему все это приведет, рассказала Марина Аксенова.

«Сейчас это особенно опасно, Скорее всего в ближайшее время мы увидим рост запросов от семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и увеличение количества детей, попавших в государственные учреждения, которые, в свою очередь, к такому варианту развития событий совершенно не готовы. Если мы перестанем оказывать профессиональную поддержку приемным семьям, то столкнемся с ростом вторичных отказов. Подросткам из детских домов станет намного труднее адаптироваться к взрослой и самостоятельной жизни без старших друзей-наставников».

Пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева рассказывает: благотворительные организации готовятся к самым страшным сценариям, но надеются на лучшее.

«Например, бюджет нашего благотворительного фонда «Добро24.ру» — это в основном небольшие пожертвования от обычных людей от 300 до 3000 рублей. И сейчас мы особенно благодарны тем жертвователям, что остаются с нами и поддерживают и программы, и фонд. Сейчас как никогда важна информационная помощь. Важно рассказывать про те организации и фонды, которым вы доверяете, даже если нет возможности сделать пожертвование. Размещение ссылок фондов, размещение статей СМИ о благотворительности, перепост в социальных сетях из групп фондов — сейчас это наиболее актуально. Эта информация позволит найти тех потенциальных жертвователей, у кого есть экономическая подушка или стабильный доход сегодня», - уверена она.

Для минимизации последствий кризиса, фонды придумывают разные идеи, чтобы обратить на себя внимание. Так, у благотворительного фонда «Счастливые дети» есть друзья - послы. Это известные красноярцы, среди которых телеведущие, спортсмены, актеры театров, общественные деятели.

«Послы делятся нашими новостями в своих социальных сетях, рассказывают своим подписчикам о том, что сделано фондом и на что нужны средства. Послы фонда - это мощная команда, которая нам помогает. Кроме того даже в кризисное время мы стараемся появляться в СМИ, просим размещать разные информационные поводы. Сегодня СМИ и есть наш партнер. Один из тех, кто может рассказать людям о том, что мы делаем. Также мы продолжаем общаться с нашими бизнес-партнерами, узнаем, как у них дела, как они себя сейчас чувствуют. Пишем им благодарственные посты, стараемся их тоже поддержать», - говорит Лопатина и добавляет - держаться на плаву помогает и учредитель - группа компаний «Командор».

Один из партнеров фонда «Счастливые дети» - красноярский холдинг Goldman Group. Компания является топливным партнером проекта «Детям пора домой», в рамках которого представители фонда снимают видеоанкеты в детских домах Красноярского края. Только за последние полгода съемочная группа фонда побывала в 23 детских домах и сняла 212 видеоанкет детей-сирот. По информации фонда, каждый третий ребенок после размещения анкеты обретает семью.

Пищевая промышленность - одна из немногих, что не пострадала в нынешний кризис, а потому все благотворительные проекты холдинга остались в прежнем объеме и даже выросли.

«В данный момент продуктовыми наборами от магазина «Мясничий» мы поддерживаем городской штаб волонтеров-медиков, помогающих красноярским пенсионерам в период самоизоляции. Кроме того, тушенка «Мясничий» поставляется в продуктовые наборы льготным категориям детей, которые получали бесплатное горячее питание в школах. Плюс наборы получают неполные семьи, одинокие пенсионеры и ветераны в семи районах края», - говорит глава компании и депутат краевого Законодательного собрания Роман Гольдман.

Аналогичную помощь оказывают и другие депутаты городского и краевого уровня. Кто-то обеспечивает школьников техникой для дистанционного обучения, кто-то завозит продукты в специализированные центры помощи определенным категориям красноярцев. И даже если допустить мысль, что эта помощь и рассказ о ней в сми и соцсетях - старт выборной кампании 2021 года, то почему бы и нет.

В любом случае в благотворительности многое зависит от принадлежности фонда к той или иной компании, тому или иному конкретному человеку.

«Нашему фонду, возможно, чуть легче, чем другим. На 70% он финансируется из моих личных средств. А если рассуждать о других, думаю, более активное поведение в медиа-пространстве, социальных сетях и адресные обращения к лицам, занимающим высокое должностное положение в компаниях, должны помочь», - резюмирует Ребров.

И сто процентов, эти высокие должностные положения помогают. Без постов в Facebook и прочей публичности.

И, наверное, пора снова подключить ежемесячный взнос. Не убудет.

текст: Алексей Спиридонов