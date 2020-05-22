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В Красноярске меняют теплосети на проблемном участке

Главная Общество
Красноярск
08:55 22 Мая 2020
ремонт, коммунальное хозяйство, жкх, теплоснабжение
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В центральном проезде возле ДК 1 мая полностью обновят подземные теплотранспортные коммуникации. Как заявили сегодня в администрации Ленинского района, площадь возле ДК – самое любимое место отдыха  местных жителей, особенно в зимнее время. В прошлом году здесь на магистральном трубопроводе произошел серьезный порыв. Однако теплоэнергетики знали о том, что сети, которые отработали 61 год при нормативе 25 лет, остро нуждаются в ремонте. И заранее запланировали ремонт на 2020 год. По словам Сергея Иванова, директора теплотранспортного подразделения СГК, сетевое оборудование не дотянуло в работоспособном состоянии до начала сезона летних плановых ремонтов всего около 4 месяцев. Магистраль очень важна для теплоснабжения города: через нее поступают теплоресурсы не только в Ленинский, но и в Кировский район.

Сейчас на месте бывшей аварии развернута большая стройплощадка. Специалисты СГК не только демонтируют изношенные трубы протяженностью почти полкилометра, но и начинают прокладку новых современных конструкций. Чтобы жители района не почувствовали неудобств из-за ограничения подачи горячего водоснабжения во время ремонта, монтируется временный труборовод. Новые технологии позволяют рассчитывать, что трубы прослужат без ремонта как минимум 3-4 десятка лет. Всё дело не только в том, что стальные гиганты диаметром 600 мм новые, но и в качественной гидроизоляции. Покрытие железобентонных лотков позволит исключить попадание горячей воды на поверхность труб и существенно снизить риск возможной коррозии металла.

В Красноярске меняют теплосети на проблемном участке

Глава Ленинского района Красноярска Андрей Бардаев отметил, что в этом году на площади перед ДК им. 1 Мая будет значительное преображение. После окончания ремонта все повреждённые элементы благоустройства территории — асфальт, тротуарная плитка, клумбы будут восстановлены, и жителям будет приятно гулять в обновленном общественном месте.  

В Красноярске меняют теплосети на проблемном участке

Сергей Иванов, как теплоэнергетик и депутат горсовета Красноярска, подчеркнул: работы СГК синхронизированы с благоустроительной программой в районе.

«Всего программой СГК по модернизации, строительству и ремонту теплосетей в этом году охвачено более 60 объектов, это более 30 километров теплотрасс. На двух объектах работы уже завершены. Сейчас ведется ремонт одновременно на десяти участках теплосетей. В их числе наиболее крупные объекты – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в районе ЗАГСа и ДК им. 1 мая, а также на ул. Матросова», - рассказал Иванов о планах теплоэнергетиков на лето.

Несмотря на объективные сложности, связанные с задержками поставок и ростом цен на материалы из-за макроэкономической ситуации и пандемии, объемы ремонтной программы СГК снижать пока не собирается. Ведь от этого зависит качество теплоснабжения следующей зимой.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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