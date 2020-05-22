Новому самолету «Аэрофлота» присвоят имя выдающегося красноярца Михаила Годенко

Новый самолет «Аэрофлота» будет носить имя выдающегося красноярца Михаила Годенко. С предложением назвать лайнер своего авиапарка в честь балетмейстера с мировым именем к руководству компании обратился губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Решение присвоить самолету имя Михаила Годенко важно не только для культуры нашего региона, но и для имиджа Красноярского края в целом. Здорово, что о наших выдающихся земляках будут узнавать все больше людей в разных концах страны и мира», - сказал по этому поводу министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Решение о присвоении самолету имени Михаила Годенко принято в год 60-летия Красноярского академического ансамбля танца Сибири, носящего имя прославленного хореографа.

Отметим, что самолеты «Аэрофлота» традиционно называются в честь великих россиян. Ранее авиакомпания присвоила своим лайнерам имена красноярского писателя Виктора Астафьева и знаменитого на весь мир оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Михаил Годенко – народный артист СССР, являлся художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля танца Сибири. В прошлом году в Красноярске отметили 100-летний юбилей со дня его рождения.

фото: vk.com/krasfil