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Новому самолету «Аэрофлота» присвоят имя выдающегося красноярца Михаила Годенко

Главная Общество
Красноярск
09:55 22 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый самолет «Аэрофлота» будет носить имя выдающегося красноярца Михаила Годенко. С предложением назвать лайнер своего авиапарка в честь балетмейстера с мировым именем к руководству компании обратился губернатор Красноярского края Александр Усс. 

«Решение присвоить самолету имя Михаила Годенко важно не только для культуры нашего региона, но и для имиджа Красноярского края в целом. Здорово, что о наших выдающихся земляках будут узнавать все больше людей в разных концах страны и мира», - сказал по этому поводу министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. 

Решение о присвоении самолету имени Михаила Годенко принято в год 60-летия Красноярского академического ансамбля танца Сибири, носящего имя прославленного хореографа.

Отметим, что самолеты «Аэрофлота» традиционно называются в честь великих россиян. Ранее авиакомпания присвоила своим лайнерам имена красноярского писателя Виктора Астафьева и знаменитого на весь мир оперного певца Дмитрия Хворостовского. 

Михаил Годенко – народный артист СССР, являлся художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля танца Сибири. В прошлом году в Красноярске отметили 100-летний юбилей со дня его рождения.

фото: vk.com/krasfil

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