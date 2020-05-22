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В Красноярске зараженные коронавирусом медики получили страховые выплаты

Главная Общество
Красноярск
08:55 22 Мая 2020
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи и медицинские работники в Красноярском крае получили первые страховые выплаты за заражение COVID-19 на работе. Деньги начислены 40 сотрудникам медучреждений, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Компенсация врачам начисляется вне зависимости от времени заражения коронавирусом, а ее размер исчисляется степенью тяжести последствий заболевания. Так, если медик временно потерял трудоспособность, но болезнь не привела к инвалидности, ему выплатят 68 811 рублей.

Если заболевание проходило в тяжелой форме и привело к инвалидности I группы, размер компенсации составит 2 064 339 рублей. Инвалиду II группы положено 1 376 226 рублей, а инвалиду III группы - 688 113 рублей.

В случае смерти медицинского работника от коронавируса при исполнении трудовых обязанностей, его наследники получат 2 752 452 рублей в равных долях.

фото: Минздрав
 

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