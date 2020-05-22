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На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

Главная Общество
Красноярск
08:30 22 Мая 2020
общество, красноярск, жара
Автор: Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в ближайшие дни в Красноярске. Среднесуточная температура будет на 7-10°С выше климатической нормы. В пятницу, 22 мая, в городе ожидается юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с, без осадков. Воздух днем прогреется до +25…+27°С.

«На юге центральных районов Красноярского края (Ужурский район) сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. 22-26 мая в Красноярске ожидается аномально жаркая погода», - сообщили в пресс-службе Среднесибирского метеоцентра.

В ночь на субботу, 23 мая, температура опустится до +11°С, в светлое время суток термометры покажут +28°С. Будет облачно, без осадков.

В воскресенье, 24 мая, ночью похолодает до +12°С, днем солнце прогреет воздух до +27°С, осадков не ожидается.

фото: vk.com/krasnoyarskrf

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