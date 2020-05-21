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Полсотни красноярских дворов могут выиграть гранты на новые деревья, газоны и клумбы

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Красноярск
15:35 21 Мая 2020
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске объявлен конкурс на лучшую концепцию озеленения двора. Участниками могут стать все желающие. Заявки принимаются от управляющих компаний, ТСЖ и других организаций, управляющих жилищным фондом. Их можно подать в администрацию своего района до 15 июня 2020 года. 

Проведение конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» инициировал депутат Красноярского Горсовета Сергей Шахматов. Идею поддержал мэр Сергей Еремин. 

«Инициатива пошла от самих горожан. Было несколько обращений, в том числе коллективных. Люди обращали внимание, что основное озеленение происходит на общегородских пространствах, а дворовые территории затрагиваются не в таком объеме, как хотелось бы самим жителям. В нескольких городах России применяется практика инициативного озеленения, когда горожанам на конкурсной основе предоставляются средства на озеленение, и  люди сами производят посадки и ухаживают за насаждениями. Я обратился к главе города Красноярска, подготовил поправку бюджета на 2020 год. Мэр одобрил запуск пилотного проекта. Теперь инициатива за нашими горожанами, которые должны разработать и представить проекты», - рассказал Сергей Шахматов. 

Полсотни красноярских дворов могут выиграть гранты на новые деревья, газоны и клумбы

​«Дать жителям возможность стать «архитекторами» пространства, с которого для них начинается  город, – это залог создания двора, где будет максимально уютно и по-душевному хорошо. Именно на это нацелена и федеральная программа «Комфортная городская среда», по которой мы благоустраиваем и дворы, и скверы. Конкурс на лучший концепт озеленения двора – это ещё один механизм поддержки активных жителей. Что важно – он охватит несколько дворовых территорий во всех районах города, – отмечает мэр Сергей Еремин. – Красноярцы отличаются находчивостью и фантазией, поэтому я уверен, что жюри будет непросто выбрать победителей. Рассчитываю, что в конце лета мы обязательно увидим уже воплощенные проекты». 

Чтобы выиграть грант, нужно придумать и оформить проект озеленения двора, который предусматривает преображение территории с помощью деревьев, кустарников, клумб, газонов и другого озеленения. Приветствуются самые креативные и интересные идеи, которые сделают двор более комфортным, привлекательным и оригинальным. Проект должен быть одобрен жителями двора на общем собрании. 

Оценивать проекты будет конкурсная комиссия, в которую входят специалисты по благоустройству, депутаты и общественники. В каждом районе выберут по несколько победителей: 

  • ​в Железнодорожном районе – 4 победителя;

  • в Кировском районе – 5 победителей;

  • в Ленинском районе – 7 победителей;

  • в Октябрьском  районе – 8 победителей;

  • в Свердловском районе – 7 победителей;

  • в Советском районе – 15 победителей;

  • в Центральном районе – 4 победителя.

​Все они получат гранты в размере 100 тысяч рублей, которые смогут потратить на воплощение своего проекта в жизнь уже в этом году. 

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