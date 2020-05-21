В крае стало на 376 пациентов с COVID-19 больше

В Красноярском крае 376 новых случаев заражения коронавирусом, большинство - в Северо-Енисейском районе. Общее число инфицированных приближается к 3000, рассказали 21 мая в Роспотребнадзоре.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 98,2. Темп прироста за сутки – 15,3 %», - пояснили в ведомстве.

За сутки стало больше вылечившихся пациентов - 634 человека (+20 за сутки). Еще один жителя края умер - всего в регионе 22 летальных исхода.

Напомним, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае вводят послабления - с 25 мая разрешено работать парикмахерским и салонам красоты.