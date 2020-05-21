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На «Столбах» отметили аномальное нашествие клещей

Главная Общество
Красноярск
13:39 21 Мая 2020
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В нацпарке «Столбы» заметили аномальное нашествие клещей из-за теплой погоды. Многие из членистоногих являются переносчиками опасных заболеваний - энцефалита и боррелиоза. 

«Учеты, проведенные 10 мая, показали, что число клещей на 1 км постоянного учетного маршрута составило 147 экземпляров. Это число уже достигло максимального показателя сезонов 1987 и 2001 годов, хотя пика численности мы еще не достигли. Мы ожидаем продолжения роста численности клещей до более высоких значений», - рассказали специалисты нацпарка. 

Красноярцев предупредили, что территория «Столбов», в том числе туристический район, по-прежнему не обрабатывается от клещей. Нацпарк пока закрыт для посетителей из-за распространения коронавируса. 

По данным Роспотребнадзора, за предыдущую неделю в медицинские организации с жалобами на укусы клеща обратились 2146 жителей края. 

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