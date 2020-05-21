Красноярцам рассказали о пользе масочного режима

В Красноярском крае действует масочный режим - это одна из мер, направленных против распространения коронавируса. Носить средства защиты необходимо в больницах, офисах, транспорте, а с 25 мая и при посещении салонов красоты. Посетителей без масок могут не пустить в общественные места.

«При индивидуальных прогулках на улице носить маску не обязательно. Прежде всего, маски предназначены для тех, кто уже заболел. В воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается», - рассказали в министерстве здравоохранения.

В краевом Роспотребнадзоре пояснили, что маски в помещениях носить необходимо всем, так как у большинства коронавирус протекает бессимптомно.

Специалисты отмечают, что средства защиты могут быть разными - медицинскими и многоразовыми.

«В многоразовой медицинской маске должно быть не менее четырех слоев марли. Перед повторным использованием ее обязательно нужно выстирать с мылом или другим моющим средством, затем обработать с помощью пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому ее необходимо прогладить горячим утюгом», - пояснили в ведомстве.

Красноярцев просят соблюдать гигиену рук - мыть их не менее 20 секунд или обрабатывать антисептиком.