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Леса в Красноярском крае обработают от сибирского шелкопряда

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Красноярск
12:12 21 Мая 2020
общество, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ирбейском и Саянском районах Красноярского края начали обработку леса от сибирского шелкопряда - этот вредитель особо опасен для зеленых насаждений. Обработку будут проводить с воздуха - для этого задействуют более 10 самолетов, рассказали в министерстве лесного хозяйства региона. 

Ранее специалисты оценили масштаб бедствия - шелкопряд пережил зиму и начал поедать хвойные деревья. 

«Всего предстоит обработать с воздуха более 120 тысяч га. Для этого будут использовать самолеты Ан-2 со спецоборудованием и химический препарат «Клонрин». Во время лесозащитных мероприятий доступ людей на территорию обрабатываемых участков Ирбейского и Саянского лесничеств запрещен», - рассказали в министерстве. 

Вещество для обработки обладает третьим уровнем опасности. Оно может негативно повлиять на здоровье человека. Но особо губителен «Клонрин» для пчел, поэтому его применяют в 5-6 км от пасек. Пчеловодам советуют закрыть летки на время обработки. 

«После окончания авиаобработки через пять дней можно пасти скот, через 10 дней – собирать грибы и ягоды, через четыре дня разрешен отдыхать, сенокос – без ограничений», - пояснили в ведомстве. 

Завершить обработку планируют 10 июня.

Напомним, сибирский шелкопряд — это вредитель, который повреждает многие виды хвойных пород, предпочитает лиственницу, кедр, пихту. Его гусеницы поедают хвоинки целиком, могут питаться корой тонких побегов.

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