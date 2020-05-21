Леса в Красноярском крае обработают от сибирского шелкопряда

В Ирбейском и Саянском районах Красноярского края начали обработку леса от сибирского шелкопряда - этот вредитель особо опасен для зеленых насаждений. Обработку будут проводить с воздуха - для этого задействуют более 10 самолетов, рассказали в министерстве лесного хозяйства региона.

Ранее специалисты оценили масштаб бедствия - шелкопряд пережил зиму и начал поедать хвойные деревья.

«Всего предстоит обработать с воздуха более 120 тысяч га. Для этого будут использовать самолеты Ан-2 со спецоборудованием и химический препарат «Клонрин». Во время лесозащитных мероприятий доступ людей на территорию обрабатываемых участков Ирбейского и Саянского лесничеств запрещен», - рассказали в министерстве.

Вещество для обработки обладает третьим уровнем опасности. Оно может негативно повлиять на здоровье человека. Но особо губителен «Клонрин» для пчел, поэтому его применяют в 5-6 км от пасек. Пчеловодам советуют закрыть летки на время обработки.

«После окончания авиаобработки через пять дней можно пасти скот, через 10 дней – собирать грибы и ягоды, через четыре дня разрешен отдыхать, сенокос – без ограничений», - пояснили в ведомстве.

Завершить обработку планируют 10 июня.

Напомним, сибирский шелкопряд — это вредитель, который повреждает многие виды хвойных пород, предпочитает лиственницу, кедр, пихту. Его гусеницы поедают хвоинки целиком, могут питаться корой тонких побегов.