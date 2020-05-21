Роспотребнадзор дал советы по открытию салонов красоты в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края подписал указ о работе салонов красоты и парикмахерских с 25 мая. Организации смогут принимать клиентов с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, перед открытием владельцы должны полностью продезинфицировать помещения, а затем повторять уборку каждые два часа. Каждому посетителю и работнику необходимо измерить температуру «бесконтактным способом». Внутри должны быть установлены санитайзеры.

Парикмахерским следует записывать клиентов с интервалом минимум 20 минут, чтобы избежать столпотворения.

«При непредвиденном скоплении очереди необходимо организовать ожидание на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра). Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга», - объяснили в ведомстве.

Также владельцам придется закупить бактерицидные облучатели-рециркуляторы, разрешенные для применения в присутствии людей. У посетителей должны быть маски, а у сотрудников целый защитный комплекс - медицинский халат, шапочка, перчатки.