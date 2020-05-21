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Роспотребнадзор дал советы по открытию салонов красоты в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
11:48 21 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края подписал указ о работе салонов красоты и парикмахерских с 25 мая. Организации смогут принимать клиентов с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. 

Так, перед открытием владельцы должны полностью продезинфицировать помещения, а затем повторять уборку каждые два часа. Каждому посетителю и работнику необходимо измерить температуру «бесконтактным способом». Внутри должны быть установлены санитайзеры. 

Парикмахерским следует записывать клиентов с интервалом минимум 20 минут, чтобы избежать столпотворения. 

«При непредвиденном скоплении очереди необходимо организовать ожидание на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра). Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга», - объяснили в ведомстве. 

Также владельцам придется закупить бактерицидные облучатели-рециркуляторы, разрешенные для применения в присутствии людей. У посетителей должны быть маски, а у сотрудников целый защитный комплекс - медицинский халат, шапочка, перчатки. 

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