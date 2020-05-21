В Красноярске стартовал сезон благоустройства парков и скверов

Первый подрядчик приступил к благоустройству скверов в Красноярске. Работы начинаются на ул. Карбышева в районе домов №№ 6-10. Сейчас там нет ни фонарей, ни асфальта, только старая детская площадка. Власти обещают, что скоро эта заброшенная территория превратится в городской сад. Сквер получит название «Лучистый».

«Приоритетной зоной в сквере будет парковая. На территории сохранят все существующие деревья, их дополнят молодыми яблонями и красиво цветущими кустарниками», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик установит в сквере тренажеры, оборудует сцену, игровую зону для детей, а еще пространство для настольных игр и тихого общения. Проект благоустройства сквера составляли на основе пожеланий жителей микрорайона.

Всего в этом сезоне в Красноярске приведут в порядок 20 общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» - это парки, скверы и набережные. Большая часть работ начнется в июне. Уже готовы проекты, эскизы и сметы по каждой территории. Власти проводят торги по поиску подрядчиков, которые зайдут на объект и выполнят работы по благоустройству.