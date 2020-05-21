Детские лагеря в Красноярском крае заработают не раньше июля

Начало летней оздоровительной кампании для детей в Красноярске отложено. Из-за пандемии коронавируса открытие лагерей и санаториев предварительно запланировано на 1 июля.

С начала лета отправиться на пришкольные площадки смогут лишь дети в районах края, где уже сняты все эпидемиологические ограничения.

Также еще не определены даты проведения ЕГЭ. Основной государственный экзамен для учеников 9-х классов отменят. Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании в этом году будут выдаваться школьникам на основании оценок по итогам года. После продолжительных летних каникул дети вернутся за парты - занятия в дистанционном режиме, скорее всего, продолжаться не будут.

«Мы видим, что страны, которые заболели раньше России, уже возвращаются к своему привычному образу жизни, открывают свои учебные заведения, которые долгое время работали в дистанционном режиме. Нас ждет то же самое. А часть ребят ждет подарок – они пойдут в новые школы, которые откроются в сентябре в Красноярске и крае», - сообщил губернатор Александр Усс.

Глава региона говорил о девяти школах и восьми детских садах, которые сейчас строятся на территории Красноярского края. Все работы ведутся в соответствии с графиком.