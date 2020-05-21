Кардиоцентр Красноярска на время стал инфекционным госпиталем

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска теперь принимает пациентов с COVID-19. Медучреждение до особого распоряжения будет работать в режиме инфекционного госпиталя. Это значит, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи кардиобольным прекращается. Врачи будут оперировать только детей с критическими пороками сердца.

«Кроме нас в Красноярском крае детей с поражениями сердца и сосудов не оперирует никто, мы не можем оставить детей без неотложной помощи. Здание кардиоцентра построено так, что детское отделение - это отдельный корпус, и все, кто там находится, изолированы. Архитектурные и инженерные особенности позволяют нам оперировать детей без риска пересечения с коронавирусными пациентами», - сообщил главврача кардиоцентра Валерий Сакович.

Инфекционный госпиталь на базе красноярского кардиоцентра рассчитан на одновременное пребывание 100 пациентов с коронавирусом.

Фото: krascor.ru