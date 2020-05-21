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СФУ демонтирует заборы вокруг корпусов

Главная Общество
Красноярск
08:45 21 Мая 2020
общество, красноярск, сфу
Автор: Sibnovosti.ru
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СФУ демонтирует заборы вокруг кампуса - они остались после Универсиады-2019. Периметр безопасности студенческих игр будут убирать постепенно, полностью ограждения на территории вуза исчезнут только к концу лета. Этому предшествовали длительные согласования и закупки. Таким образом, от идеи убрать заборы до ее воплощения пройдет около года.

«Кроме того, периметр безопасности – довольно сложная конструкция, там имеются инженерные коммуникации. Их предстоит заглубить под землю», – пояснили в пресс-службе СФУ.

После демонтажа ограждений рабочие благоустроят территорию. Все работы должны быть завершены к концу сентября.

Напомним, убрать заборы вокруг кампуса пообещал и.о. ректора СФУ Максим Румянцев, как только вступил в должность.

Фото: Change.org

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