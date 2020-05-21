«Аэрофлот» на год отложил открытие авиахаба в Красноярске

Из-за пандемии коронавируса «Аэрофлот» переносит сроки открытия авиахаба на базе аэропорта Красноярска. Значимое для компании и Красноярского края событие отложено на год – на июнь 2021 года. В расписание полетов, которое было согласовано заранее, внесены необходимые изменения.

Изначально открыть хаб в Красноярске перевозчик планировал в марте текущего года, затем из-за сложной эпидемиологической ситуации дату перенесли на июнь, а теперь и вовсе отложили на следующий год.

Напомним, авиахаб в Красноярске, в первую очередь, построен под транзит по маршруту Китай-Красноярск-Москва. Благодаря его появлению из краевого центра будут открыты рейсы по 12 новым направлениям. В их числе Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Братск, Якутск, Симферополь и Сочи.