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«Аэрофлот» на год отложил открытие авиахаба в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
08:30 21 Мая 2020
красноярск, общество, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из-за пандемии коронавируса «Аэрофлот» переносит сроки открытия авиахаба на базе аэропорта Красноярска. Значимое для компании и Красноярского края событие отложено на год – на июнь 2021 года. В расписание полетов, которое было согласовано заранее, внесены необходимые изменения.

Изначально открыть хаб в Красноярске перевозчик планировал в марте текущего года, затем из-за сложной эпидемиологической ситуации дату перенесли на июнь, а теперь и вовсе отложили на следующий год.

Напомним, авиахаб в Красноярске, в первую очередь, построен под транзит по маршруту Китай-Красноярск-Москва. Благодаря его появлению из краевого центра будут открыты рейсы по 12 новым направлениям. В их числе Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Братск, Якутск, Симферополь и Сочи.

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