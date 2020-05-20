Вузы в условиях пандемии: как красноярским абитуриентам поступить в университет

В Красноярском крае, как и по всей России, завершается учебный год. Выпускники усиленно готовятся к поступлению в вузы. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу университетов, школ и других образовательных учреждений. Исключением не стала и приемная кампания, которая впервые будет полностью проводиться онлайн. На примере СФУ рассказываем, как поступить на первый курс, когда следует нести документы в вуз и сколько ЕГЭ нужно будет сдать абитуриентам.

Вузы уходят в онлайн

По словам секретаря приемной комиссии СФУ Романа Ваганова, прием документов во все вузы страны будет проходить в дистанционном режиме. Есть два способа подачи документов: либо через специальные платформы вузов, либо через портал «Госуслуги» в рамках суперсервиса «Поступай в вуз онлайн». Всего 53 университета в стране участвуют в этом эксперименте.

Приемная кампания-2020

Приемная кампания начнется традиционно 20 июня. Но вот сроки завершения приема документов и зачисления сдвигаются. Все вузы России живут по одному расписанию, утвержденному министерством науки и высшего образования, и на сегодня этого расписания по датам пока нет. Однако есть календарные указания, через сколько дней необходимо завершить прием и провести зачисление в зависимости от даты публикации результатов ЕГЭ. То есть завершение приема документов привязано к проведению ЕГЭ и публикации результатов. Так как министерство просвещения анонсировало перенос ЕГЭ на более поздние сроки, то и сроки завершения приема документов в вузы также сдвигаются. Скорее всего, прием документов продлится до конца августа.

Аттестаты, медали и сертификаты ЕГЭ

Комплект документов для поступления остается тем же. Единственное, что сегодня не нужно привозить оригинал документа об образовании, чтобы быть зачисленным на бюджет. Необходимо будет подать электронное согласие на зачисление и указать, что вы обязуетесь представить документ об образовании после зачисления в течение первого года обучения. Второе, если это требуется для поступления, вы обязуетесь пройти медицинский осмотр и также его предоставить в первый год обучения. Кроме этого, абитуриент подтверждает, что такое согласие подается только в один вуз и на одно направление. С этого года согласие на зачисление по важности приравнивается к оригиналу документа об образовании. В этом смысле абитуриентам нужно быть осторожными и не отправить согласие в два вуза, а то и больше, и с ответственностью отнестись к этому документу.

В целом же комплект документов – заявление на поступление, согласие на обработку персональных данных, паспорт, аттестат – в сканах предоставляется на электронную почту вуза, либо через «Госуслуги» – в разных вузах по-разному это организовано.

О количестве ЕГЭ

Чтобы получить аттестат в школе, ЕГЭ сдавать не требуется, аттестат выдадут по текущим оценкам. Сейчас решается будут ли выносить оценки, опираясь только на последний год или же на последние 2 года обучения.

ЕГЭ необходимо сдавать тем, кто планирует поступать в высшее учебное заведение. Чтобы определить, сколько экзаменов сдавать, нужно опираться на правила приема в вузы. В СФУ везде необходимо минимум три ЕГЭ или два ЕГЭ и творческие испытания.

Как правило, на ЕГЭ записываются до 1 февраля, поэтому сейчас те, кто планировал поступать в университет, уже сделали свой выбор, им остается пройти процедуру сдачи экзамена.

О творческих испытаниях

Не только творческие и дополнительные испытания, но и вступительные испытания по общеобразовательным предметам будут проходить дистанционно. Последнее касается выпускников техникумов.

Творческие испытания невозможно перевести в тест. К началу июня мы надеемся получить рекомендации от министерства и разработать свой подход.

Общеобразовательные предметы будут проходить в виде тестирования с обязательной системой прокторинга – слежения за проведением экзамена. Списать не получится. Система будет следить за вашими действиями: есть ли посторонние в комнате, лишние звуки и шумы, переключения вкладок в браузере – все это фиксируется. Если есть замечания, то аннулируется результат. Вузы серьезно подходят к организации вступительных для того, чтобы обеспечить справедливость зачисления и в то же время дать возможность пройти вступительные испытания всем абитуриентам.

Добавим, что дополнительную информацию абитуриенты могут уточнить по телефонам «горячих линий» вузов, а также по любым указанным контактным данным.