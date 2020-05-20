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Красноярцам стали доступны тарифы со встроенной защитой от подписок

Главная Общество
Красноярск
15:37 20 Мая 2020
мобильные, связь, сеть, оператор, тарифы
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МегаФон объявил о запуске новой тарифной линейки – с возможностью сохранять оплаченные гигабайты навсегда, доступом к мессенжерам даже при отрицательном балансе и защитой от платных подписок.

Основная тарифная линека компании теперь называется «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Для ее создания был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.

По словам Геворка Вермишяна, генерального директора МегаФона, в новое тарифное предложение оператор включил самые актуальные услуги: «Мы видим, что основное ожидание абонентов – это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено – мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно».

«Копилка» гигабайт, где бессрочно сохраняется оплаченный, но не использованный остаток пакета интернета, – одна из основных «фишек» линейки. Сохраненные гигабайты расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф. Также все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

Кроме того, оператор впервые дал абонентам возможность пользоваться основными мессенджерам даже при отрицательном балансе. При этом  WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета.

Новая линейка включает пять основных и два премиальных тарифных плана, рассчитанных на разные профили потребления: от «Без переплат. Минимум», для тех, кто редко звонит и пользуется интернетом только для общения в месенджерах до VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями, такими как дни бесплатной связи в роуминге. Полные условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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