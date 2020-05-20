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Салоны красоты и парикмахерские в крае готовят к открытию

Главная Общество
Красноярск
15:11 20 Мая 2020
общество, красноярск, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом правительстве рассматривают возможность ввести очередные послабления режима самоизоляции. Так, с 25 мая планируется снять запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Пока же такие услуги оказывают только организации с медицинской лицензией. 

Салонам могут разрешить работать с соблюдением всех необходимых санитарных требований - посетители и персонал должны быть обеспечены масками и перчатками, а прием клиентов, скорее всего, будет проводиться по предварительной записи, чтобы избежать столпотворения. Также сотрудников обяжут проводить дезинфекцию помещений. Рекомендации в ближайшее время разработают специалисты Роспотребнадзора. 

Отметим, что указ губернатора Красноярского края Александра Усса еще не опубликован официально. Однако ранее он заявлял, что власти собираются ввести послабления для бизнеса с условием соблюдения всех правил. Отправной точкой для этого должны быть стабильная эпидемиологическая ситуация в регионе, особенно в Северо-Енисейском районе - там сегодня сотни зараженных коронавирусом вахтовиков. 

Добавим, что до 31 мая в Красноярском крае действует режим самоизоляции. 

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