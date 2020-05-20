Салоны красоты и парикмахерские в крае готовят к открытию

В краевом правительстве рассматривают возможность ввести очередные послабления режима самоизоляции. Так, с 25 мая планируется снять запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Пока же такие услуги оказывают только организации с медицинской лицензией.

Салонам могут разрешить работать с соблюдением всех необходимых санитарных требований - посетители и персонал должны быть обеспечены масками и перчатками, а прием клиентов, скорее всего, будет проводиться по предварительной записи, чтобы избежать столпотворения. Также сотрудников обяжут проводить дезинфекцию помещений. Рекомендации в ближайшее время разработают специалисты Роспотребнадзора.

Отметим, что указ губернатора Красноярского края Александра Усса еще не опубликован официально. Однако ранее он заявлял, что власти собираются ввести послабления для бизнеса с условием соблюдения всех правил. Отправной точкой для этого должны быть стабильная эпидемиологическая ситуация в регионе, особенно в Северо-Енисейском районе - там сегодня сотни зараженных коронавирусом вахтовиков.

Добавим, что до 31 мая в Красноярском крае действует режим самоизоляции.