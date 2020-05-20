Сразу 500 человек в Красноярском крае заразились коронавирусом за сутки

В Красноярском крае новый рекорд по числу зараженных коронавирусом. По статистике на 20 мая диагноз подтвердился у 504 человек. Таким образом, инфекция с начала пандемии выявлена у 2445 человек.

Так, большинство из зараженных - вахтовики промышленной компании в Северо-Енисейском районе (440 человек). Остальные инфицированные в Красноярске и других муниципалитетах региона.

За сутки подтвержден еще один летальный случай среди пациентов с COVID-19 (всего 21).

«Темп прироста за сутки – 25,9 %. Проведено тестов на коронавирус всего 139 762, за последние сутки – 4509», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что вылечившихся стало на 49 больше, всего 614 человек.