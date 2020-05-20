Просторные вольеры для белых медведей в Красноярске достроят к концу лета

Самые большие вольеры для белых медведей в Европе достраивают в красноярском зоопарке «Роев ручей». Горожане и туристы смогут увидеть новые помещения для содержания животных к концу лета. Пока в планах переселить животных к 15 августа - в этот день зоопарк отметит 20-летие. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Напомним, вольеры для белых медведей начали строить четыре года назад. Они расположены на территории зоопарка на площади более 2 га - это практически три футбольных поля. Для главных обитателей обещают оборудовать большой бассейн, а посетители смогут наблюдать за хищниками под водой.

«Предусмотрены берлоги, где медведи спокойно могут укрыться от глаз и побыть в одиночестве. И настоящее родильное отделение», - рассказали в администрации.

Напомним, в конце апреля красноярский зоопарк потерял одну из любимиц - белую медведицу Аврору. Ее отправили в Ижевск в надежде на пополнение. Самец Балу во время жестокой схватки убил самку.

Отметим, что еще один белый медведь Командор Седов сейчас живет в сафари-парке «Геленджик». Его увезли из «Роева ручья» в 2013 году с целью размножения.

Фото: Александр Черных