Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ

В Сибирском федеральном университете стартовал конкурс творческих и медиаработ «Мой СФУ» для абитуриентов. Участие в конкурсе позволит поступающим увеличить свой рейтинг и повысить шансы на зачисление в СФУ.

Конкурс «Мой СФУ» имеет профориентационную и творческую направленность. Он призван познакомить абитуриентов с университетом и правилами приема в СФУ в 2020 году, а также раскрыть их творческий потенциал.

Он пройдет в дистанционном режиме. Для участия выпускникам школ из России и СНГ необходимо зарегистрироваться на сайте https://sdo.sfu-kras.ru и предоставить работы в срок до 15 июля 2020 года.

Конкурс проходит в следующих номинациях:

Видеоролик СФУ – участнику нужно изложить, поему он выбрал СФУ, и какие достоинства университета первостепенны для абитуриента;

Макет СФУ – абитуриент в специальных программах или из подручных средств должен подготовить графический макет идеального кампуса или зоны отдыха для студентов;

Мобильное приложение для абитуриента – конкурсантам предлагается разработать демоверсию приложения, которое может быть полезно абитуриенту при поступлении;

Инфографика правил приёма в СФУ – разработать инфографику, в которой в доступной форме показать основные правила приема;

СФУ в цифрах – участнику нужно проанализировать цифровые показатели СФУ, проследить динамику и сделать выводы;

История СФУ – необходимо в медиаформате рассказать историю образования и развития СФУ.

В срок с 15 по 24 июля 2020 года пройдет экспертиза присланных на конкурс работ. Жюри оценит информативность, оригинальность и художественное оформление и объявит победителей и призеров конкурса «Мой СФУ» не позднее 25 июля 2020 года. Они получат от 2 до 5 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении. Победители и призеры сразу нескольких номинаций могут получить до 10 баллов.

Официальная информация конкурса и регламент его проведения размещены на сайте https://dovuz.sfu-kras.ru

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ