20 мая
Красноярск
погода +28 °C
72.39
 
€ 79.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ

Главная Общество
Красноярск
13:38 20 Мая 2020
университет, вуз, конкурс, студенты, творчество, сфу
версия для печати Ico_print

В Сибирском федеральном университете стартовал конкурс творческих и медиаработ «Мой СФУ» для абитуриентов. Участие в конкурсе позволит поступающим увеличить свой рейтинг и повысить шансы на зачисление в СФУ.

Конкурс «Мой СФУ» имеет профориентационную и творческую направленность. Он призван познакомить абитуриентов с университетом и правилами приема в СФУ в 2020 году, а также раскрыть их творческий потенциал.

Он пройдет в дистанционном режиме. Для участия выпускникам школ из России и СНГ необходимо зарегистрироваться на сайте https://sdo.sfu-kras.ru и предоставить работы в срок до 15 июля 2020 года.

Конкурс проходит в следующих номинациях:

  • Видеоролик СФУ – участнику нужно изложить, поему он выбрал СФУ, и какие достоинства университета первостепенны для абитуриента;
  • Макет СФУ – абитуриент в специальных программах или из подручных средств должен подготовить графический макет идеального кампуса или зоны отдыха для студентов;
  • Мобильное приложение для абитуриента – конкурсантам предлагается разработать демоверсию приложения, которое может быть полезно абитуриенту при поступлении;
  • Инфографика правил приёма в СФУ – разработать инфографику, в которой в доступной форме показать основные правила приема;
  • СФУ в цифрах – участнику нужно проанализировать цифровые показатели СФУ, проследить динамику и сделать выводы;
  • История СФУ – необходимо в медиаформате рассказать историю образования и развития СФУ.

В срок с 15 по 24 июля 2020 года пройдет экспертиза присланных на конкурс работ. Жюри оценит информативность, оригинальность и художественное оформление и объявит победителей и призеров конкурса «Мой СФУ» не позднее 25 июля 2020 года. Они получат от 2 до 5 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении. Победители и призеры сразу нескольких номинаций могут получить до 10 баллов.

Официальная информация конкурса и регламент его проведения размещены на сайте https://dovuz.sfu-kras.ru

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Грязные смартфоны заразны»: красноярцев научили правильно обрабатывать телефоны

«Грязные смартфоны заразны»: красноярцев научили правильно обрабатывать телефоны

20 Мая 2020 г.
Лучше вообще отказаться от использования устройств
Новости Красноярска: Пациентов красноярского онкодиспансера изолировали из-за носителя COVID-19

Пациентов красноярского онкодиспансера изолировали из-за носителя COVID-19

20 Мая 2020 г.
У всех контактировавших взяли анализ на коронавирус
Новости Красноярска: Студент из Железногорска спас тонущую на Абаканской протоке девочку

Студент из Железногорска спас тонущую на Абаканской протоке девочку

20 Мая 2020 г.
Он сделал школьнице массаж сердца
Новости Красноярска: В июне водителям запретят парковку на ул. Калинина

В июне водителям запретят парковку на ул. Калинина

20 Мая 2020 г.
Изменения вводятся из-за нелегального рынка
Новости Красноярска: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пожилым людям

РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пожилым людям

20 Мая 2020 г.
Волонтеры РУСАЛа с апреля ежемесячно доставляют бесплатные наборы продуктов
Новости Красноярска: Красноярские медики получат доплаты за переработки во время коронавируса

Красноярские медики получат доплаты за переработки во время коронавируса

20 Мая 2020 г.
Президентские выплаты за работу с зараженными COVID-19 гарантированы для всех
Новости компаний
20/05
Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19
19/05
На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
15/05
Норильчанам ускорили мобильный интернет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

17 Мая 2020 г.
Всего в регионе 1765 заболевших
Новости Красноярска: Для красноярцев составили прогноз погоды на июнь

Для красноярцев составили прогноз погоды на июнь

19 Мая 2020 г.
Первый месяц лета будет жарким и дождливым
Новости Красноярска: Колонию в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников

Колонию в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников

17 Мая 2020 г.
У них подозревают коронавирус
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19