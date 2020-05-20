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«Грязные смартфоны заразны»: красноярцев научили правильно обрабатывать телефоны

Главная Общество
Красноярск
13:40 20 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцев научили правильно обрабатывать мобильные телефоны. В краевом управлении Роспотребнадзора убеждены, что поверхности смартфонов покрыты бактериями и вирусами - они могут быть источниками заражения коронавирусом. 

Производители устройств советуют протирать их антибактериальными салфетками на спиртовой основе. От этого может пострадать олеофобное покрытие смартфона, но зато спирт уничтожит бактерии. 

Горожан просят как можно чаще дезинфицировать устройства. 

 

«Возьмите салфетку и тщательно протрите экран телефона. Сложите ее так, чтобы грязная сторона находилась на внутренней стороне, протрите торцы и заднюю часть устройства. Повторите операцию два раза с использованием чистых салфеток, чтобы убить все бактерии и вирусы на поверхности устройства», - рассказали в ведомстве. 

Такие действия стоит повторять не менее трех раз в день - после прихода на работу, до обеда, а также дома. 

Специалисты настоятельно рекомендуют как можно реже брать смартфоны в руки, особенно старшему поколению - пенсионеры из-за слабого иммунитета подвержены заражению. Детей просят помогать и напоминать взрослым дезинфицировать телефоны. Также нельзя забывать о гигиене после посещения общественных мест. Мыть руки необходимо антибактериальным мылом не менее 20 секунд. 

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