Пациентов красноярского онкодиспансера изолировали из-за носителя COVID-19

В отделение противоопухолевой лекарственной терапии при краевом онкодиспансере попал пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Пациентов и персонал отделения пришлось изолировать - это 91 человек. У них взяли анализы на определение COVID-19.

Оказалось, что красноярец с коронавирусом попал в онкодиспансер 17 мая. Ранее он контактировал с зараженным человеком, но об этом никому не сказал.

«У пациента был взят анализ, результаты которого подтвердили инфицирование. Его перевели в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении коронавирусной инфекции», - рассказали в учреждении.

Горожан просят сообщать о контактах с зараженными, так как пациенты с хроническими заболеваниями и онкобольные находятся в зоне риска. У них COVID-19 проходит тяжело, с возможными осложнениями при лечении.

«Если вы контактировали с людьми, зараженными COVID-19 или сами заражены, в обязательном порядке сообщите об этом в приемном отделении или том подразделении, которое собираетесь посетить», - заявили в онкодиспансере.

Напомним, с 20 мая госпитализация пациентов в отделения противоопухолевой лекарственной терапии возобновилась. ⠀