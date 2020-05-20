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Пациентов красноярского онкодиспансера изолировали из-за носителя COVID-19

Главная Общество
Красноярск
12:45 20 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В отделение противоопухолевой лекарственной терапии при краевом онкодиспансере попал пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в медицинском учреждении. 

Пациентов и персонал отделения пришлось изолировать - это 91 человек. У них взяли анализы на определение COVID-19. 

Оказалось, что красноярец с коронавирусом попал в онкодиспансер 17 мая. Ранее он контактировал с зараженным человеком, но об этом никому не сказал. 

«У пациента был взят анализ, результаты которого подтвердили инфицирование. Его перевели в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении коронавирусной инфекции», - рассказали в учреждении. 

Горожан просят сообщать о контактах с зараженными, так как пациенты с хроническими заболеваниями и онкобольные находятся в зоне риска. У них COVID-19 проходит тяжело, с возможными осложнениями при лечении. 

«Если вы контактировали с людьми, зараженными COVID-19 или сами заражены, в обязательном порядке сообщите об этом в приемном отделении или том подразделении, которое собираетесь посетить», - заявили в онкодиспансере. 

Напомним, с 20 мая госпитализация пациентов в отделения противоопухолевой лекарственной терапии возобновилась. ⠀

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