Студент из Железногорска спас тонущую на Абаканской протоке девочку

Студент третьего курса Сибирской пожарно-спасательной академии в Железногорске Никита Голубев спас жизнь 11-летней девочке. Школьница едва не утонула во время купания на Абаканской протоке в Красноярске. Историю рассказали в ГУ МЧС по краю.

Накануне парень прогуливался в микрорайоне «Белые Росы». Он увидел на Абаканской протоке толпу людей и понял, что кто-то срочно нуждается в помощи. Юную красноярку вытащили на берег, но без реанимационных действий она могла погибнуть. Девочка несколько минут провела под водой.

«Студент 15 минут проводил сердечно-легочную реанимацию, до приезда медиков ему удалось откачать пострадавшую», - рассказали в ведомстве.

Он сделал девочке непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких - это спасло жизнь красноярке. Наконец, она сделала небольшой вдох и пришла в себя. Ее передали медикам.