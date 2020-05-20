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Студент из Железногорска спас тонущую на Абаканской протоке девочку

Главная Общество
Красноярск
11:04 20 Мая 2020
происшествия, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Студент третьего курса Сибирской пожарно-спасательной академии в Железногорске Никита Голубев спас жизнь 11-летней девочке. Школьница едва не утонула во время купания на Абаканской протоке в Красноярске. Историю рассказали в ГУ МЧС по краю. 

Накануне парень прогуливался в микрорайоне «Белые Росы». Он увидел на Абаканской протоке толпу людей и понял, что кто-то срочно нуждается в помощи. Юную красноярку вытащили на берег, но без реанимационных действий она могла погибнуть. Девочка несколько минут провела под водой. 

«Студент 15 минут проводил сердечно-легочную реанимацию, до приезда медиков ему удалось откачать пострадавшую», - рассказали в ведомстве. 

Он сделал девочке непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких - это спасло жизнь красноярке. Наконец, она сделала небольшой вдох и пришла в себя. Ее передали медикам. 

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