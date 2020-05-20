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В июне водителям запретят парковку на ул. Калинина

Главная Общество
Красноярск
10:33 20 Мая 2020
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярских водителей предупредили об изменениях на ул. Калинина. С 9 июня на участке вдоль остановки «Торговый дом «Каравай» запретят остановку и парковку. Нарушителей могут эвакуировать, предупредили в мэрии. 

Причиной такого решения властей стала несанкционированная торговля на ул. Калинина. Ограничения помогут увеличить пропускную способность данного участка. 

«Эта дорога зачастую бывает запаркована из-за нелегальной торговли, что создает большие помехи для движения, особенно грузового и габаритного транспорта. Новая схема будет действовать в постоянном режиме», - предупредили в администрации. 

Напомним, в мае власти также поменяли схему движения на нескольких участках: на ул. Водопьянова и Республики появился знак «Остановка запрещена».

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