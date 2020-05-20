В июне водителям запретят парковку на ул. Калинина

Красноярских водителей предупредили об изменениях на ул. Калинина. С 9 июня на участке вдоль остановки «Торговый дом «Каравай» запретят остановку и парковку. Нарушителей могут эвакуировать, предупредили в мэрии.

Причиной такого решения властей стала несанкционированная торговля на ул. Калинина. Ограничения помогут увеличить пропускную способность данного участка.

«Эта дорога зачастую бывает запаркована из-за нелегальной торговли, что создает большие помехи для движения, особенно грузового и габаритного транспорта. Новая схема будет действовать в постоянном режиме», - предупредили в администрации.

Напомним, в мае власти также поменяли схему движения на нескольких участках: на ул. Водопьянова и Республики появился знак «Остановка запрещена».