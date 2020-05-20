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РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пожилым людям

Главная Общество
Красноярск
10:13 20 Мая 2020
помощь, волонтеры, предприятие, благотворительность, вирус
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РУСАЛ в рамках акции «Время помогать» направил в апреле и мае более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам – бывшим работникам предприятий компании, которые соблюдали режим самоизоляции в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Для поддержки пожилых людей старше 70 лет, которые оказались в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса, волонтеры РУСАЛа с апреля ежемесячно доставляют им бесплатные наборы продуктов. Такую помощь получают более 10 тысяч человек. Кроме того, в городах присутствия компании работает горячая линия Центра социальных программ РУСАЛа, на которую пенсионеры и ветераны компании могут обратиться, если им необходима дополнительная помощь по приобретению продуктов или лекарств. 

«Хочу поблагодарить волонтеров компании, которые в сложной ситуации оказались в первых рядах тех, кто смог оказать поддержку старшему поколению. Здоровье наших ветеранов, улыбки и добрые слова, с которыми принималась помощь – это главное свидетельство того, что она была нужной и своевременной. Сейчас, когда ситуация в некоторых регионах улучшается, мы рассмотрим дальнейшую возможность продолжения акции там, где это будет необходимо», – отметил Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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