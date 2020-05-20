Красноярские медики получат доплаты за переработки во время коронавируса

Краевое правительство вводит дополнительные выплаты для врачей, которые работают с больными коронавирусом. Теперь медики будут получать доплаты за переработки. При этом базовые президентские выплаты за работу с зараженными COVID-19 гарантированы для всех. В краевом правительстве подчеркивают, минимальный размер выплат не зависит от времени контакта врача с зараженным пациентом.

«Доплаты должны получать все указанные категории вне зависимости от того, сколько смен специалист провел, что называется, на линии огня. Но, чтобы уйти от уравниловки, мы посчитали правильным сделать еще один шаг. Теперь краевая доплата будет являться базовым уровнем, который мы гарантируем всем работникам соответствующих категорий. Плюс к этому, если у человека были переработки, то пропорционально им будет увеличиваться и краевая доплата», – пояснил председатель правительства Юрий Лапшин.

Добавим, надбавки за работу с зараженными COVID-19 положены не только врачам и медработникам, но и персоналу стационаров – например, уборщикам, лифтерам, операторам медоборудования.