Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19

С учетом форс-мажорных обстоятельств «КрасКом» скорректирует программу подготовки к зиме систем питьевого водоснабжения индивидуально по каждому району города, чтобы обеспечить холодной водой все инфекционные отделения больниц, где проходят лечение зараженные коронавирусом. Остановка водозаборов с масштабными отключениями холодной воды отменена, останутся только локальные отключения для ремонтов на сетях водоснабжения.

— По просьбе мэра Красноярска Сергея Еремина, этим летом мы не будем останавливать городские водозаборы, это значит, что отключений холодной воды целых районов города, как в прошлом году, не будет. Нам в этом очень помогли работы, которые мы выполнили за последние три года. Локальные ограничения останутся, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — зиму в Сибири отменить нельзя, поэтому подготовка к новому отопительному сезону продолжается. Изношенные трубы водоснабжения и канализации необходимо ремонтировать, а неисправную запорную арматуру менять. Там, где для этого необходимо отключить холодную воду, будем делать это точечно — по несколько домов. Сейчас подробный график верстается, технический блок «КрасКом» ищет максимальные возможности резервирования и это непростая задача. Подчеркну, что в следующем году мы вернемся к прежней схеме работы, надо понимать, что условия в этом году форс-мажорные и решения тоже.



На сегодняшний день составлен полный список локальных отключений только на май. О дальнейших плановых отключениях холодной воды «КрасКом» обязательно уведомит красноярцев заранее.



В этом году 29 мая первым по графику должен был остановится водозабор о. Татышева, подающий холодную воду Советский район. Чтобы инфекционный госпиталь Краевой клинической больницы продолжал стабильно работать, «КрасКом» перенес часть ремонтных работ с мая на июль-август, а на сетях сделает переключения по типу «зеленой волны» для надежного обеспечения услугами холодного водоснабжения и водоотведения главного медучреждения края.



В тоже время на водопроводных сетях Советского района есть две «болевых точки» — это аварийная запорная арматура на магистральных сетях по ул. Ястыской и 1-ой Смоленской. Для её замены потребуется локальное отключение холодной воды в части района.



Жителям домов Советского района, подпадающих под это отключение холодной воды с 23.00 часов 29 мая до 23.00 часов 30 мая, рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды:



- Ул. Ястынская, 1, 1г, 2, 2а, 2г, 2д, 2ж, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6г, 7, 8, 9, 9а, 9д, 10,10а, 11,11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19д, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 33а, 33, 37, 45, 47г, 47/21, 54\1;

- Ул. Мате Залке, 7, 9, 11, 11а, 13, 14\5а, 15, 16д, 17, 18а, 18г, 18б, 19, 21, 26, 29, 33, 33а, 31, 37, 39, 41;

- Ул. Воронова, 12а, 12б, 12к,12в, 12г, 12д, 14, 14г\1, 14\2, 14\3, 14\4, 14\5, 14\6, 14б, 14в, 14г, 14и, 16, 16б, 16в, 16г, 16ж, 18, 18в, 18д, 20, 24;

- Ул. Рокоссовского, 18, 20, 20А, 20г, 20д, 20\2, 22, 22Д, 24, 24а, 24б, 26 со всеми строениями;

- Пр. Комсомольский, 2а;

- Ул. Кразовская, 8, 12а, 10г;

- Ул. Космонавтов, 25, 27;

- Ул. Гайдашовка, 1д, 4, 3, 3г, 3/1, 3(стр. 9), 8, 8ж, 18;

- Ул. Башиловская, 1д, 1а, 2, 3, 3/3, 5а, 5а/стр.1, 11;

- Ул. Технологическая 8, 3, 5, 13, 15, 16;

- Ул. Карачинская, 24;

- Ул. Пограничников, 2, 7д, 15а, 19а, 21, 31, 31/1, 31г, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 44и, 44д, 44/2;

- Ул. 3-го Августа, 20а, 20д, 22, 24, 26;

- Ул. 1-ая Смоленская 2, 4, 6, 8, 10, 16 плюс частный сектор;

- Ул. 2-ая смоленская 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 13;

- Ул. 3-ая Смоленская 1, 3, 5, 7, 9, 11.



В микрорайонах Взлётка и Северный возможно пониженное давление на верхних этажах высоток, не оборудованных подкачивающими насосами.

Дополнительную информацию о предстоящих локальных отключениях красноярцы могут узнавать на сайте «КрасКома» в разделе «График отключений».

По материалам «КрасКома»