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Красноярских мусульман просят отметить Ураза-байрам дома

Главная Общество
Красноярск
09:30 20 Мая 2020
общество, религия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор запретил красноярцам собираться на традиционное богослужение у мечети на Ураза-байрам. Это праздник по случаю окончания девятого месяца исламского календаря (Рамадана). В течение этого месяца мусульмане постятся — им запрещено употребление воды и пищи до наступления темноты.

На праздник в Красноярске ежегодно собираются тысячи верующих. Но этой весной все массовые мероприятия запрещены. В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор направил в адрес единого духовного управления мусульман Красноярского края предписание о запрете проведения религиозного праздника.

Ураза-байрам традиционно отмечают с 24 по 26 мая. 

Напомним, в Красноярском крае до 31 мая действует режим самоизоляции. 

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