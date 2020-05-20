В Красноярск вернулись туристы из Таиланда

В Красноярск вернулись 39 туристов из Таиланда. Их доставили в аэропорт Черемшанка краевого центра спецбортом из Новосибирска. В Россию они прилетели рейсом «Пхукет-Владивосток - Новосибирск». Большинство теперь отправятся на двухнедельную самоизоляцию домой, а два человека - в обсервацию.

«39 человек теперь на родине. Это жители Красноярска, Железногорска, Канска - всех их развезли по домам в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Двух человек из Норильска доставили в обсерватор санатория «Лесной», - сообщил в Instagram министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

На прошлой неделе в Красноярск вернулись 49 туристов из Индонезии.

Отметим, что еще один вывозной рейс из Таиланда в Новосибирск, а затем в Красноярск, запланирован на конец мая.

Фото: аэропорт Красноярска