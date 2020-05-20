В Красноярске планируют построить шесть речных причалов

В Красноярске в рамках подготовки к 400-летию города планируют построить шесть речных причалов. Один из них появится на Енисее в районе Свято-Успенского мужского монастыря. Причалы станут частью туристических маршрутов по городу.

«Туристический маршрут в Свято-Успенский монастырь должен начать работать со следующего года. А когда будут построены все причалы, Енисей начнет превращаться в еще один проспект города Красноярска», - сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Кроме того, запланировано благоустройство площади Революции, Центрального парка, Красной и Театральной площадей. Уже в этом году на острове Татышев создадут новые асфальтовые и гравийные дорожки, постоят четыре детских городка.

Отметим, что у городских и краевых властей еще достаточно времени, чтобы преобразить город к 400-летнему юбилею. Круглую дату Красноярск отметит в 2028 году.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин выпустил указ «О праздновании 400-летия основания Красноярска». В конце сентября Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении состава оргкомитета. Председателем стал Дмитрий Козак, а его заместителем - Александр Усс.