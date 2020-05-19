«Роев ручей» как главная визитная карточка Красноярска

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» станет визитной карточкой не только Красноярска, но и страны. Он вошел в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA). Это крупнейшая в мире организация, которая объединяет более 400 зоопарков и аквариумов.

Членами EAZA являются лучшие зоопарки мира, в первую очередь европейские. Но в России тоже есть постоянные члены этой ассоциации – Московский и Казанский зоопарки, временный член – Калининградский зоопарк и кандидаты в члены европейской ассоциации – Новосибирский зоопарк, Ростовский зоопарк, а теперь и «Роев ручей»

Решение приняла международная комиссия, в которую входят представители Великобритании и Нидерландов. «Роев ручей» признали соответствующим международным стандартам содержания животных и эколого-просветительской деятельности. Эксперты высоко оценили работу по модернизации территории, научной работе и экологическому просвещению.

В данный момент с новым статусом парк начинает разработку программы развития сроком на пять лет. Помогать в этом «Роеву ручью» будет куратор от EAZA. Программа предполагает улучшение условий содержания животных, строительство новых просторных вольеров, улучшение качества обслуживания посетителей, работу по программе «Доступная среда», научную, просветительскую и природоохранную деятельность.

Прилетевший в Красноярск по этому случаю исполняющий обязанности управляющего директора зоопарков Зоологического сообщества восточной Англии Гэри Баттерс отметил, что в «Роевом ручье» работают настоящие энтузиасты своего дела.

«Зоопарки - это история не только о животных, но и о людях. Самое важное, что я выявил при посещении зоопарка в Красноярске, это великолепная команда. Я встретил здесь множество энтузиастов своего дела, которые гордятся работой и вносят свой вклад в сохранение редких видов. В «Роевом ручье» есть все для развития. Это прекрасный зоопарк, где стремятся к улучшению условий содержания животных. Ассоциация в свою очередь может помочь в достижении этих целей», - поделился он.

По словам Баттерса, во время визита все замечания экспертов, будь то вопросы содержания животных, обустройства вольеров, были услышаны и приняты к действию.

«Высокие стандарты ЕАЗА и идея кураторства в том и заключается, чтобы помочь советами, поддержкой и направлять инспектируемый зоопарк, а не просто критиковать», - резюмировал он.

Директор парка Андрей Горбань уверен - у «Роева ручья» большое будущее.

«Вступление в ассоциацию EAZA – очень ответственный шаг. Но это и дополнительные возможности, которые станут мощным катализатором развития «Роева ручья». Парк стал намного ближе к решению амбициозной, но вполне достижимой стратегической задачи - стать визитной карточкой не только своего города, но и страны. Мы последовательно идем к этой цели несколько лет, и уже сегодня можно констатировать, что «Роев ручей» - это намного больше, чем просто зоопарк», - заявил он.

Депутат Законодательного собрания края, член наблюдательного Совета парка Илья Зайцев назвал факт включения в ассоциацию высокой оценкой всего того, что было сделано за 20-летнюю историю «Роева Ручья».

«Это не только достижение, но и огромная ответственность. У ассоциации есть своя Конституция, где прописаны все нормы и требования к участникам. Там, в частности, прописано гуманное отношение к животным, максимально приближенное к проживанию фактически в диких условий. Парк ждет огромная работа по пересмотру концепции в целом. Это история компромисса между комфортом животных и удобством посетителей», - рассказал он.

Отметим, что членство EAZA дает возможность профессионального роста сотрудников, бесплатное участие в программе для киперов (уход за животными), популяционном менеджменте, участие в международных просветительских и научных событиях: конференциях, семинарах, мастер–классах.

Специалисты получат доступ к крупнейшей международной базе данных мировых зоопарков, смогут консультироваться и обмениваться успешным опытом с коллегами по вопросам охраны и содержания своих питомцев, ветеринарной помощи, дизайна вольеров. Красноярский парк сможет принимать участие в международных программах по размножению редких видов животных, таких как леопарды, снежные барсы, белые медведи, гориллы, орангутаны и многие, многие другие. При наличии в зоопарке достойных условий для содержания, также можно получить этих животных бесплатно.

Фото: vk.com/roevzoo