19 мая
Красноярск
погода +28 °C
72.39
 
€ 79.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу

Главная Общество
Красноярск
16:49 19 Мая 2020
энергетика, модернизация, оборудование, ремонт
версия для печати Ico_print

Сибирская генерирующая компания продолжает работу по экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1. На станции начали заливать фундамент для установки новых электрофильтров. По сути это начало работ по реконструкции действующих природоохранных установок. Кроме того, выполняется покраска новой дымовой трубы перед вводом ее в эксплуатацию.

Фундамент сделают из бетона и сразу для четырех фильтров. Сначала специалисты зальют общую платформу, а затем для каждого фильтра сформируют отдельное основание.

Перед тем как заливать фундамент, необходимо провести немало подготовительных работ. Геодезисты сделали разметку площадки, установили флажки для так называемой рабочей зоны. Затем рабочие вырыли котлован глубиной 2,5 метра, шириной почти 14 метров и длиной 79,5 метра, чтобы на фундамент поместились четыре фильтра. После выполнили подготовку основания из слоя песчано-гравийной смеси, утрамбовали катками и сверху засыпали слоем щебня. Связали арматурный каркас и только потом приступили к заливке бетона.

На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу

Как только фундамент будет залит, специалисты выполнят гидроизоляцию, чтобы защитить его от влаги.

Параллельно на тепловой электростанции продолжается строительство новых газоходов для подключения первой очереди котлов к новой дымовой трубе. Кроме того, рабочие начали красить новую трубу. На ней уже появились 4 красно-белые полосы, каждая шириной в 4 метра.

После этого на ТЭЦ-1 должны установить зольные перекрытия в новой трубе и датчики непрерывного контроля выбросов. Ввести дымовую трубу в эксплуатацию планируют в конце июля 2020 года. 

Напомним, экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1 СГК началась в 2018 году. На станции снесли две дымовые трубы, чтобы освободить место для строительства новой высокой трубы и новых электрофильтров. Их установка является заключительным этапом обновления природоохранного оборудования. Первый электрофильтр планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 году. Полностью модернизация завершится в 2024 году. Общий экологический эффект модернизации — сокращение выбросов ТЭЦ на 25%.

На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирющей компании

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае восстанавливают отмененные из-за коронавируса рейсы

В Красноярском крае восстанавливают отмененные из-за коронавируса рейсы

19 Мая 2020 г.
Цены обещают оставить на прежнем уровне
Новости Красноярска: «Роев ручей» вошел в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов

«Роев ручей» вошел в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов

19 Мая 2020 г.
Решение приняла международная комиссия
Новости Красноярска: В Красноярском крае у 69 человек нашли коронавирус

В Красноярском крае у 69 человек нашли коронавирус

19 Мая 2020 г.
Всего 1941 случай
Новости Красноярска: Осужденному экс-депутату Аркадию Волкову изменили строгий приговор

Осужденному экс-депутату Аркадию Волкову изменили строгий приговор

19 Мая 2020 г.
Он проведет в колонии 6,5 лет
Новости Красноярска: Для красноярцев составили прогноз погоды на июнь

Для красноярцев составили прогноз погоды на июнь

19 Мая 2020 г.
Первый месяц лета будет жарким и дождливым
Новости Красноярска: Потребители СГК смогут передавать показания приборов учета в любимых мессенджерах и социальных сетях

Потребители СГК смогут передавать показания приборов учета в любимых мессенджерах и социальных сетях

19 Мая 2020 г.
Принимать их будет чат-бот
Новости компаний
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
15/05
Норильчанам ускорили мобильный интернет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

14 Мая 2020 г.
Придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей
Новости Красноярска: Очаг заражения COVID-19 на севере края должны купировать за неделю

Очаг заражения COVID-19 на севере края должны купировать за неделю

18 Мая 2020 г.
Самое главное - отделить здоровых вахтовиков от больных
Новости Красноярска: Число зараженных коронавирусом красноярцев приближается к 2000

Число зараженных коронавирусом красноярцев приближается к 2000

18 Мая 2020 г.
За сутки более сотни инфицированных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19