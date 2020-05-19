На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу

Сибирская генерирующая компания продолжает работу по экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1. На станции начали заливать фундамент для установки новых электрофильтров. По сути это начало работ по реконструкции действующих природоохранных установок. Кроме того, выполняется покраска новой дымовой трубы перед вводом ее в эксплуатацию.

Фундамент сделают из бетона и сразу для четырех фильтров. Сначала специалисты зальют общую платформу, а затем для каждого фильтра сформируют отдельное основание.

Перед тем как заливать фундамент, необходимо провести немало подготовительных работ. Геодезисты сделали разметку площадки, установили флажки для так называемой рабочей зоны. Затем рабочие вырыли котлован глубиной 2,5 метра, шириной почти 14 метров и длиной 79,5 метра, чтобы на фундамент поместились четыре фильтра. После выполнили подготовку основания из слоя песчано-гравийной смеси, утрамбовали катками и сверху засыпали слоем щебня. Связали арматурный каркас и только потом приступили к заливке бетона.

Как только фундамент будет залит, специалисты выполнят гидроизоляцию, чтобы защитить его от влаги.

Параллельно на тепловой электростанции продолжается строительство новых газоходов для подключения первой очереди котлов к новой дымовой трубе. Кроме того, рабочие начали красить новую трубу. На ней уже появились 4 красно-белые полосы, каждая шириной в 4 метра.

После этого на ТЭЦ-1 должны установить зольные перекрытия в новой трубе и датчики непрерывного контроля выбросов. Ввести дымовую трубу в эксплуатацию планируют в конце июля 2020 года.

Напомним, экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1 СГК началась в 2018 году. На станции снесли две дымовые трубы, чтобы освободить место для строительства новой высокой трубы и новых электрофильтров. Их установка является заключительным этапом обновления природоохранного оборудования. Первый электрофильтр планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 году. Полностью модернизация завершится в 2024 году. Общий экологический эффект модернизации — сокращение выбросов ТЭЦ на 25%.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирющей компании