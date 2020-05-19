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В Красноярском крае восстанавливают отмененные из-за коронавируса рейсы

Главная Общество
Красноярск
16:37 19 Мая 2020
общество, красноярск, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «КрасАвиа» объявила о запуске регулярных внутренних рейсов, которые были отменены из-за распространения коронавируса. Это произойдет в конце мая - начале июня, рассказал перевозчик. 

Так, улететь из Красноярска в Богучаны можно с 29 мая, в Барнаул - с 30 мая. С 1 июня авиакомпания обещает восстановить вылеты в Абакан на турбовинтовых самолетах L-410.

В этом месяце уже можно улететь в поселки Байкитской группы:

 

  • По вторникам: Байкит – Бурный – Кузьмовка – Суломай - Подкаменная Тунгуска - Суломай-Кузьмовка-Бурный-Байкит.
  • По средам: Байкит – Куюмба – Ошарово – Мирюга – Ошарово – Куюмба – Байкит.
  • По четвергам: Байкит – Суринда - Байкит и Байкит – Полигус - Байкит.

После запуска внутренних рейсов перевозчик обещает оставить цены на прежнем уровне. 

Фото: КрасАвиа

 

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