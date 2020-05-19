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«Роев ручей» вошел в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов

Главная Общество
Красноярск
16:15 19 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» вошел в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA). Это крупнейшая в мире организация, которая объединяет более 400 зоопарков и аквариумов.

Решение было принято международной комиссией в апреле этого года. В нее входят представители Великобритании и Нидерландов. «Роев ручей» признали соответствующим международным стандартам содержания животных и эколого-просветительской деятельности. Эксперты высоко оценили работу по модернизации территории, научной работе и экологическому просвещению.

В данный момент с новым статусом парк начинает разработку программы развития сроком на пять лет. Помогать в этом «Роеву ручью» будет куратор от EAZA. Программа предполагает улучшение условий содержания животных, строительство новых просторных вольеров, улучшение качества обслуживания посетителей, работу по программе «Доступная среда», научную, просветительскую и природоохранную деятельность.

Прилетевший в Красноярск по этому случаю исполняющий обязанности управляющего директора зоопарков Зоологического сообщества восточной Англии Гэри Баттерс отметил, что в «Роевом ручье» работают настоящие энтузиасты своего дела.

«Зоопарки - это история не только о животных, но и о людях. Самое важное, что я выявил при посещении зоопарка в Красноярске, это великолепная команда. Я встретил здесь множество энтузиастов своего дела, которые гордятся работой и вносят свой вклад в сохранение редких видов. В «Роевом ручье» есть все для развития. Это прекрасный зоопарк, где стремятся к улучшению условий содержания животных. Ассоциация в свою очередь может помочь в достижении этих целей», - поделился он.

В свою очередь директор парка Андрей Горбань уверен - теперь у «Роева ручья» есть все, чтобы им гордились не только в Красноярске.

«Вступление в ассоциацию EAZA – очень ответственный шаг. Но это и дополнительные возможности, которые станут мощным катализатором развития «Роева ручья». Парк стал намного ближе к решению амбициозной, но вполне достижимой стратегической задачи - стать визитной карточкой не только своего города, но и страны. Мы последовательно идем к этой цели несколько лет, и уже сегодня можно констатировать, что «Роев ручей» - это намного больше, чем просто зоопарк», - заявил он.

Отметим, что членство EAZA дает возможность профессионального роста сотрудников, бесплатное участие в программе для киперов (уход за животными), популяционном менеджменте, участие в международных просветительских и научных событиях: конференциях, семинарах, мастер–классах.

Специалисты получат доступ к крупнейшей международной базе данных мировых зоопарков, смогут консультироваться и обмениваться успешным опытом с коллегами по вопросам охраны и содержания своих питомцев, ветеринарной помощи, дизайна вольеров. Красноярский парк сможет принимать участие в международных программах по размножению редких видов животных, таких как леопарды, снежные барсы, белые медведи, гориллы, орангутаны и многие, многие другие. При наличии в зоопарке достойных условий для содержания, также можно получить этих животных бесплатно.

Фото: vk.com/roevzoo

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