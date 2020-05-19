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В Красноярском крае у 69 человек нашли коронавирус

Главная Общество
Красноярск
15:24 19 Мая 2020
общество, красноярск, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае 19 мая 69 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе 1941 заболевший, рассказали в Роспотребнадзоре. 

По числу инфицированных Красноярский край идет на первом месте в Сибири, но темп быстро набирает Новосибирская область, которая не сильно отстает от антилидера. 

«Показатель заболеваемости в крае на 100 тысяч населения составил 67,5. Темп прироста за сутки – 3,7 %», - пояснили в Роспотребнадзоре. 

По данным оперативного штаба, от коронавируса вылечились 565 человек (+22 за сутки). Умерших от COVID-19 тоже стало больше - 20 человек (+2 за сутки). 

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