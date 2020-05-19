Осужденному экс-депутату Аркадию Волкову изменили строгий приговор

Красноярский краевой суд изменил приговор экс-депутату местного Горсовета Аркадию Волкову - изначально суд назначил ему наказание в виде 7 лет в колонии строгого режима. После апелляции срок сократили.

Как рассказали в высшей инстанции, судья принял во внимание явку с повинной Волкова и активное сотрудничество со следствием. Это позволило смягчить приговор.

«Суд смягчил наказание Волкову за каждое преступление на 2 месяца. В итоге ему назначено новое наказание - в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - рассказали в краевом суде.

Напомним, Волкова обвинили в «получении взятки в крупном размере» и «мошенничестве с использованием служебного положения». По версии следователей, в 2016-2017 годах Волков организовал социальный проект «Машина добрых дел». Проект, как выяснили силовики, не отличался особой честностью. Чтобы обеспечить «Машину добрых дел» работниками, Волков договорился с руководством КрасТЭК» о трудоустройстве трех человек. За это депутат обещал покровительство компании.

Затем на Волкова завели еще одно дело за эпизоды с фиктивным трудоустройством.

фото: Александр Черных