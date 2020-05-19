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Потребители СГК смогут передавать показания приборов учета в любимых мессенджерах и социальных сетях

Главная Общество
Красноярск
13:27 19 Мая 2020
показания, оплата, жкх, коммунальное хозяйство, услуги, соцсети
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С 15 мая 2020 года потребители Сибирской генерирующей компании смогут передавать показания приборов учета горячей и холодной воды через социальные сети и мессенджеры. Принимать их будет специально созданный чат-бот.

Бот будет работать на 6 платформах: в самых популярных социальных сетях (ВКонтактеFacebook и Одноклассники), а также в приложениях для обмена сообщениями (WhatsAppViberTelegram)Жители смогут передавать показания круглосуточно без дополнительной регистрации через любой из перечисленных каналов. Чтобы это сделать, нужно будет только ввести номер лицевого счета и адрес.

Подробности читайте в статье на сайте Сибирской генерирующей компании

Фото с сайта Сибирской генерирующей компании
По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
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