Для красноярцев составили прогноз погоды на июнь

Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погоды для регионов страны на июнь. Так, в Красноярский крае первый месяц лета будет жарким, но дождливым. Об этом «Российской газете» рассказал заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Погода в центральный районах края будет на 1-2 градуса выше нормы. Таким же стал прогноз для Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей.

«Много дождей будет в Иркутской области, южных районах Красноярского края, в Хабаровском крае, на Сахалине и на Камчатке. На Дальнем Востоке погоду испортят циклоны с моря, которые принесут много дождей», - рассказала метеоролог.

По данным gismeteo.ru, 1 июня в Красноярске потеплеет до +24 градусов. Затем в город придет небольшое похолодание до +17 градусов. Вся первая неделя июня будет дождливой.