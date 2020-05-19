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Для красноярцев составили прогноз погоды на июнь

Главная Общество
Красноярск
13:45 19 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погоды для регионов страны на июнь. Так, в Красноярский крае первый месяц лета будет жарким, но дождливым. Об этом «Российской газете» рассказал заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. 

Погода в центральный районах края будет на 1-2 градуса выше нормы. Таким же стал прогноз для Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. 

«Много дождей будет в Иркутской области, южных районах Красноярского края, в Хабаровском крае, на Сахалине и на Камчатке. На Дальнем Востоке погоду испортят циклоны с моря, которые принесут много дождей», - рассказала метеоролог.  

По данным gismeteo.ru, 1 июня в Красноярске потеплеет до +24 градусов. Затем в город придет небольшое похолодание до +17 градусов. Вся первая неделя июня будет дождливой. 

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