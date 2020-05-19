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Из-за коронавируса красноярцев запишут в кадеты только в августе

Главная Общество
Красноярск
12:46 19 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Прием в кадетские корпуса и Мариинские гимназии в Красноярском крае откладывается до августа. Это связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Об этом рассказали в региональном министерстве образования. 

Подробности о сроках отбора обещают опубликовать позже - до 1 августа 2020 года. Этим летом изменится и порядок подачи документов в учреждения. 

«Подавать документы можно будет по электронной почте на адрес образовательной организации. Документы можно подать сразу в несколько учебных заведений. В заявлении необходимо указать  фамилию, имя, отчество обучающегося, дату и место рождения и проживания, а также класс и отдельные учебные предметы для изучения на профильном /углубленном уровне», - рассказали в министерстве образования. 

Также родителям необходимо подготовить итоговые оценки за 4 класс, результаты олимпиад и все полученные дипломы.  

Отметим, что набор будет проводиться для учеников 5 классов, дополнительный прием пройдет для детей в 6-10 классы. 

Напомним, в регионе насчитывается восемь кадетских корпусов, в которых обучаются 2300 мальчиков. В Мариинских гимназиях по всему краю числятся около 640 девочек.

Фото: группа «Кадеты и гимназистки Красноярского края»

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