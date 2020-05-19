РУСАЛ передал врачам края 3 аппарата ИВЛ

Врачи Красноярского края получили от РУСАЛа 3 аппарата ИВЛ. Также аппараты ИВЛ РО-7 с блоком подачи кислорода, предназначенные для искусственной вентиляции легких и подачи пациенту кислородно-воздушной смеси во время реанимации, поступили в медицинские учреждения других регионов, где работают предприятия компании РУСАЛ - на Урал, в Мурманскую и Волгоградскую области, в другие регионы Сибири.

Вопросы противодействия пандемии коронавирусной инфекции, в том числе необходимость поставки медицинского оборудования и строительства медицинских центров для лечения больных внебольничной пневмонией, обсуждались на встрече российского промышленника Олега Дерипаска и губернатора края Александра Усса.

По предложению правительства Красноярского края РУСАЛ выступил инвестором строительства госпиталей в Ачинске и Богучанском районе. Заказчиком проекта выступает региональное Министерство здравоохранения. Каждый госпиталь будет готов принять 30 человек. Всего в регионах присутствия строится 7 медицинских центров для пациентов с внебольничной пневмонией. Проекты являются социально-значимыми и в регионах есть острая необходимость в таких учреждениях. Медицинские центры будут оборудованы современной аппаратурой, включая УЗИ, рентген, аппараты ИВЛ. Плановый срок сдачи центров - 3 квартал 2020 года. После полного исчезновения эпидемиологической опасности здания будут перепрофилированы под современные иммунологические центры, оказывающие мед. услуги жителям регионов.

Инвестиции РУСАЛа на борьбу с коронавирусом только в Красноярском крае составили около 1 млрд рублей.