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Дистанционные последние звонки в Красноярске перенесли на июнь

Главная Общество
Красноярск
11:22 19 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Последние звонки в красноярских школах пройдут 5 июня - из-за пандемии коронавируса праздники в городе проведут в онлайн режиме, рассказали в мэрии. 

«Школы уже готовятся поздравлять выпускников. В программе линейки и концерты-онлайн, напутствия от родителей и педагогов, виртуальные экскурсии по пустым учреждениям и, конечно же, звон колокольчиков», - пояснили в управлении образования. 

Дети и педагоги готовят театральные постановки, записывают трогательные видео, а также организуют фотоквест и задействуют социальные сети. 

Напомним, вся четвертая четверть проходила в дистанционном режиме. У первоклассников учебный год завершится 22 мая. Дети из 2-8 классов будут учиться до 29-30 мая. Учеников 9-11 классов ждут на онлайн уроках до 5 июня.

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