Дистанционные последние звонки в Красноярске перенесли на июнь

Последние звонки в красноярских школах пройдут 5 июня - из-за пандемии коронавируса праздники в городе проведут в онлайн режиме, рассказали в мэрии.

«Школы уже готовятся поздравлять выпускников. В программе линейки и концерты-онлайн, напутствия от родителей и педагогов, виртуальные экскурсии по пустым учреждениям и, конечно же, звон колокольчиков», - пояснили в управлении образования.

Дети и педагоги готовят театральные постановки, записывают трогательные видео, а также организуют фотоквест и задействуют социальные сети.

Напомним, вся четвертая четверть проходила в дистанционном режиме. У первоклассников учебный год завершится 22 мая. Дети из 2-8 классов будут учиться до 29-30 мая. Учеников 9-11 классов ждут на онлайн уроках до 5 июня.