Красноярцы проведут лето без плановых отключений холодной воды

В этом году в Красноярске не будет плановых отключений холодной воды. Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Сергей Еремин.

Причиной такого решения власти называют пандемию коронавируса. Многие красноярцы, особенно пожилые, проводят время дома, а медучреждения работают в особом режиме.

«В этом сезоне шесть городских водозаборов не будут останавливаться на плановые отключения. Это стало возможным благодаря большому объему ремонтных работ в предыдущие годы. Поэтому проводить масштабные работы на красноярских водозаборах в летний период текущего года пока нет необходимости», - написал Сергей Еремин.

Однако проходить техническое обслуживание трубы должны - специалисты будут точечно перекрывать участки для замены задвижек.

«При такой организации процесса отключение воды будет производиться только в некоторых домах и на короткий период – до нескольких часов», - пояснил глава.

Красноярцев обещают заранее проинформировать об отключениях.