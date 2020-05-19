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Красноярцы проведут лето без плановых отключений холодной воды

Главная Общество
Красноярск
10:35 19 Мая 2020
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В этом году в Красноярске не будет плановых отключений холодной воды. Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Сергей Еремин. 

Причиной такого решения власти называют пандемию коронавируса. Многие красноярцы, особенно пожилые, проводят время дома, а медучреждения работают в особом режиме. 

«В этом сезоне шесть городских водозаборов не будут останавливаться на плановые отключения. Это стало возможным благодаря большому объему ремонтных работ в предыдущие годы. Поэтому проводить масштабные работы на красноярских водозаборах в летний период текущего года пока нет необходимости», - написал Сергей Еремин. 

Однако проходить техническое обслуживание трубы должны - специалисты будут точечно перекрывать участки для замены задвижек.

«При такой организации процесса отключение воды будет производиться только в некоторых домах и на короткий период – до нескольких часов», - пояснил глава. 

Красноярцев обещают заранее проинформировать об отключениях. 

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