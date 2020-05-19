Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств

Вкладываясь в недвижимость, инвестор приобретает реальный объект, который устойчив к инфляции, при этом стоимость стабильно растет в долгосрочной перспективе. При достаточном начальном капитале можно вкладываться сразу в несколько объектов, что может увеличить доходы в разы.

Компания АО «Сибагропромстрой» – надежный застройщик с опытом строительства 29 лет. За это время компания ни разу не сорвала сроки сдачи домов, а в некоторых случаях ввод в эксплуатацию был произведен раньше срока.

Готовые и строящиеся квартиры на Взлетке – идеально для инвестиций и жизни!

ЖК "Слобода весны" по адресу Алексеева 46 - современное жилье с качественной получистовой отделкой. Квартиры имеют необычные планировки, просторные коридоры, эркерные окна. Рядом с домом ведутся работы по постройке нового детского сада. Дом уже сдан.

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Застройщик также объявил старт продаж на строящиеся дома №1,4 в ЖК «Новая Панорама». Это современный, комфортный, продуманный до мелочей жилой комплекс. Удобное расположение комплекса на пересечении улиц Октябрьская и 78й Добровольческой бригады позволит оставаться всегда в центре событий. Рядом с домом находятся ТРЦ «Июнь», МВДЦ «Сибирь», Гранд-холл «Сибирь», рынок «Новая Взлетка», Арена Кристалл, школа, детский сад, а также несколько транспортных остановок.

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Фото: АО «Сибагропромстрой»

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