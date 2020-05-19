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Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств

Главная Общество
Красноярск
08:47 19 Мая 2020
недвижимость, квартиры, строительство, жилье, инвестиции
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Вкладываясь в недвижимость, инвестор приобретает реальный объект, который устойчив к инфляции, при этом стоимость стабильно растет в долгосрочной перспективе. При достаточном начальном капитале можно вкладываться сразу в несколько объектов, что может увеличить доходы в разы.

Компания АО «Сибагропромстрой» – надежный застройщик с опытом строительства 29 лет. За это время компания ни разу не сорвала сроки сдачи домов, а в некоторых случаях ввод в эксплуатацию был произведен раньше срока.

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Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств

ЖК "Слобода весны"  по адресу Алексеева 46 - современное жилье с качественной получистовой отделкой. Квартиры имеют необычные планировки, просторные коридоры, эркерные окна. Рядом с домом ведутся работы по постройке нового детского сада. Дом уже сдан.

В рамках акции «Счастливая семья» не упустите возможность приобрести квартиру со скидкой и получить кладовое помещение в подарок! В акции участвуют 2х комнатные (от 45, 62 квадратов) и 3х комнатные (от 72 квадратов)*.

ЖК «Притяжение»  по адресу Алексеева 34 - дома комфорт-класса, система «Умный Дом» с видеонаблюдением, бесконтактная домофонизация. Вы будете спокойны за своих детей, ведь онлайн - трансляция двора в Вашем смартфоне позволит наблюдать за ними в любое время!  Жителей комплекса ожидает большой, зеленый двор,а самое главное закрытый двор для занятий спортом и прогулок с детьми. предусмотрены зоны для подростков и взрослых людей. Дом 1 уже сдан. Сдача домов №2,3 запланирована на 4-й квартал 2020г.

Застройщик также объявил старт продаж на строящиеся дома №1,4 в ЖК «Новая Панорама».  Это современный, комфортный, продуманный до мелочей жилой комплекс. Удобное расположение комплекса на пересечении улиц Октябрьская и 78й Добровольческой бригады позволит оставаться всегда в центре событий.  Рядом с домом находятся ТРЦ «Июнь», МВДЦ «Сибирь», Гранд-холл «Сибирь», рынок  «Новая Взлетка», Арена Кристалл, школа, детский сад, а также несколько транспортных остановок.

Приобретая квартиру в комплексе, всего через 5 минут пешей прогулки вы сможете гулять со своей семьей каждый день в огромном парке 400-летия Красноярска, наслаждаясь красивыми видами и большими детскими площадками.

Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств

* Сроки акции: до 31.05.2020.
* Подробности: 7(391)200-200-5, ул. Авиаторов, 19, www.saps.ru
* Проектная декларация www.saps.ru

Фото: АО «Сибагропромстрой»
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