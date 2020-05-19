На нескольких улицах в Красноярске поменяли схемы движения

В городской администрации напомнили об изменении схем движения на нескольких участках улиц в Красноярске.

Так, на ул. Водопьянова появился знак «Остановка запрещена» в районе двух детских садов «Сказочный» и №38.

«Изменения будут введены на постоянной основе. Такое решение было принято для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций», - пояснили в мэрии.

Также остановка теперь запрещена на участке ул. Республики около перекрестка с ул. Обороны. В этом месте несанкционированно торгуют дачники и другие частные продавцы, что создают угрозу на дороге.

С 31 мая остановку и стоянку транспорта запретят по нечетной стороне пер. Якорный и по четной стороне ул. Шелковая. Изменения также будут действовать постоянно.