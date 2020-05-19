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При комплектовании детских садов в Красноярске распределят 13 тысяч мест

Главная Общество
Красноярск
08:30 19 Мая 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске стартовало комплектование детских садов. Это ежегодная процедура, в ходе которой места получают дети, которые к 1 сентября достигнут возраста от полутора до 7 лет. В этот раз специалисты управления образования планируют выдать маленьким красноярцам 13 тысяч путевок в детские сады. Важное нововведение – братьев и сестер теперь будут распределять в один детский сад.

«Ребенок получает преимущественное право на получение места в одном конкретном дошкольном учреждении, которое уже посещают его братья или сестры. Дошколенку могут предложить место в другом садике только в двух случаях: если в приоритетном учреждении в нужной возрастной группе нет свободных мест либо если в садике не предусмотрен новый набор в нужную возрастную группу», - пояснили в управлении образования города.

Когда процедура комплектования завершится, родители увидят статус «скомплектован» с указанием конкретного детского сада, либо новое положение ребенка в очереди.

При получении места необходимо дать согласие на посещение сада в течение 10 дней, иначе ребенка возвратят в очередь.

Направление в учреждение можно получить до 1 июня, а затем в течение 30 дней предоставить полный пакет документов, иначе путевку аннулируют.

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