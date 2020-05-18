Очаг заражения COVID-19 на севере края должны купировать за неделю

Глава Красноярского края Александр Усс сегодня работает в Северо-Енисейском районе, где наблюдается сложная ситуация с зараженными вахтовиками одной из крупных промышленных компаний. Ежедневно число инфицированных сотрудников растет, а купировать очаг пока не получается. Об обстановке в поселке Еруда доложил губернатор на своей странице в Instagram.

Он поручил не допустить распространения инфекции за пределы вахтового поселка и за неделю побороть очаг. Участники совещания определили несколько основных задач:

«Сегодня здесь большое количество инфицированных. Прежде всего, необходимо разделить здоровых и заболевших. Общее число сотрудников - почти 6000, и задача эта, безусловно, сложная. Но я уверен, что она вполне решаема, если мы будем действовать четко и организованно», - объяснил глава края.

В Северо-Енисейском районе создано более 1,5 тысяч мест для вахтовиков, которым может понадобиться госпитализация. У большинства из них заболевание сейчас протекает бессимптомно. В скором времени здесь оборудуют мобильный городок с госпиталем - для этого в край направили более 200 военных и врачей Минобороны РФ.