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Очаг заражения COVID-19 на севере края должны купировать за неделю

Главная Общество
Красноярск
17:26 18 Мая 2020
политика, минобороны
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Глава Красноярского края Александр Усс сегодня работает в Северо-Енисейском районе, где наблюдается сложная ситуация с зараженными вахтовиками одной из крупных промышленных компаний. Ежедневно число инфицированных сотрудников растет, а купировать очаг пока не получается. Об обстановке в поселке Еруда доложил губернатор на своей странице в Instagram. 

Он поручил не допустить распространения инфекции за пределы вахтового поселка и за неделю побороть очаг. Участники совещания определили несколько основных задач: 

«Сегодня здесь большое количество инфицированных. Прежде всего, необходимо разделить здоровых и заболевших. Общее число сотрудников - почти 6000, и задача эта, безусловно, сложная. Но я уверен, что она вполне решаема, если мы будем действовать четко и организованно», - объяснил глава края. 

В Северо-Енисейском районе создано более 1,5 тысяч мест для вахтовиков, которым может понадобиться госпитализация. У большинства из них заболевание сейчас протекает бессимптомно. В скором времени здесь оборудуют мобильный городок с госпиталем - для этого в край направили более 200 военных и врачей Минобороны РФ.  

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