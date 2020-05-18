Невыплатой денег дивногорским медикам заинтересовались следователи

Врачи Дивногорской подстанции скорой помощи написали коллективное письмо в местные СМИ - медработники пожаловались на отсутствие президентских доплат за лечение пациентов с коронавирусом. За это им полагается от 25 до 80 тысяч рублей.

Также врачи сообщили, что их подстанция не обеспечена средствами защиты - масками, костюмами и перчатками. Это является нарушением при работе с инфицированными пациентами.

Заняться этой проблемой поручил лично глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Местные правоохранители начали проверку, по результатам которой будет объявлено процессуальное решение.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поручил повысить всем врачам зарплату за борьбу с коронавирусом.